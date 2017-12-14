Месяц не дожил до операции: в Балтийске во время движения скончался 40-летний водитель микроавтобуса

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл днём 13 декабря на автодороге, ведущей к терминалу «Арго» на ул. Окружной. Микроавтобус под управлением 40-летнего водителя ехал вдоль гаражей. В машине также находилась мама мужчины.

«Во время движения водителю стало плохо. Он резко потерял сознание. Автомобиль ушёл в сторону и зацепил гараж, после чего остановился. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики констатировали его смерть», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.