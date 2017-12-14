Месяц не дожил до операции: в Балтийске во время движения скончался 40-летний водитель микроавтобуса
В Балтийске за рулём автомобиля во время движения скончался 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В Балтийске за рулём автомобиля во время движения скончался 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Инцидент произошёл днём 13 декабря на автодороге, ведущей к терминалу «Арго» на ул. Окружной. Микроавтобус под управлением 40-летнего водителя ехал вдоль гаражей. В машине также находилась мама мужчины.
«Во время движения водителю стало плохо. Он резко потерял сознание. Автомобиль ушёл в сторону и зацепил гараж, после чего остановился. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики констатировали его смерть», — сообщили в
По данным полиции, у мужчины было больное сердце, в январе его должны были прооперировать. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.