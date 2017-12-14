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15:47 (мск), источник: Клопс.ru

Месяц не дожил до операции: в Балтийске во время движения скончался 40-летний водитель микроавтобуса

В Балтийске за рулём автомобиля во время движения скончался 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл днём 13 декабря на автодороге, ведущей к терминалу «Арго» на ул. Окружной. Микроавтобус под управлением 40-летнего водителя ехал вдоль гаражей. В машине также находилась мама мужчины.

«Во время движения водителю стало плохо. Он резко потерял сознание. Автомобиль ушёл в сторону и зацепил гараж, после чего остановился. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики констатировали его смерть», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, у мужчины было больное сердце, в январе его должны были прооперировать. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

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