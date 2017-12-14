Вынесен первый приговор по делу о теракте в метро Петербурга

Источник: AP 2017

Как сообщает 14 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Абдыраимов признан виновным в преступлении, предусмотренным статьей 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима», — уточняет пресс-служба.

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Дело слушалось в особом порядке на базе Ленинградского окружного военного суда.

Абдыраимов стал первым осужденным из серии уголовных дел, связанных с терактом в метро Петербурга. Он осуществлял вербовку в интересах «Исламского государства». В частности, его учеником считается предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов.