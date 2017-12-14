«Пушкинская», «Озерки» и «Садовая»: В Петербурге закрывали уже три станции метро

Источник: Комсомольская правда

Третью станцию метро за сегодняшний день закрывали в Петербурге. Теперь это «Садовая». Поскольку бесхозный предмет нашли на платформе, закрыли и все переходы на соседние станции — «Сенную площадь» и «Спасская».

Правда, проверка на этот раз заняла всего десять минут. В 13:13 станцию закрыли, а уже в 13:23 снова открыли. Как отчитались в пресс-службе подземки, опасных предметов не обнаружено. А пассажиры уверены, что кто-то просто вернулся за своим добром.

Напомним, сегодня в 11:02 закрыли «Пушкинскую» и переход на «Звенигородскую». Открыли только спустя сорок минут. А в 12:18 уже сообщили о бесхозном предмете на платформе станции метро «Озерки». Ее проверяли почти час.