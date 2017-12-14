«Пушкинская», «Озерки» и «Садовая»: В Петербурге закрывали уже три станции метро
И все —
И все —
Третью станцию метро за сегодняшний день закрывали в Петербурге. Теперь это «Садовая». Поскольку бесхозный предмет нашли на платформе, закрыли и все переходы на соседние станции — «Сенную площадь» и «Спасская».
Правда, проверка на этот раз заняла всего десять минут. В 13:13 станцию закрыли, а уже в 13:23 снова открыли. Как отчитались в
Напомним, сегодня в 11:02 закрыли «Пушкинскую» и переход на «Звенигородскую». Открыли только спустя сорок минут. А в 12:18 уже сообщили о бесхозном предмете на платформе станции метро «Озерки». Ее проверяли почти час.
Вчера, к слову, в Петербурге закрывали семь станций метро за день. Судя по частоте сегодняшних новостей из подземки, не исключено, что «рекорд» может быть побит.