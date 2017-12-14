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17:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Лабинске работники автомойки врезались в стену магазина на угнанной иномарке

В дежурную часть полиции Лабинского района с сообщением об угоне иномарки обратился местный житель.

Он рассказал, что оставил автомобиль своего работодателя вместе с ключами на автомойке. Когда мужчина приехал забирать машину после чистки, ее не оказалось на месте.

Полицейские ввели на территории план «Перехват». Вскоре они нашли поврежденный автомобиль недалеко от места происшествия. В машине находились двое работников автомойки.

— В отделе полиции молодые люди пояснили, что взяли иномарку на время, чтобы покататься по городу, однако не справились с управлением и врезались в стену магазина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время транспортное средство изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленников заведено уголовное дело.

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