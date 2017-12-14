В Лабинске работники автомойки врезались в стену магазина на угнанной иномарке
В дежурную часть полиции Лабинского района с сообщением об угоне иномарки обратился местный житель.
В дежурную часть полиции Лабинского района с сообщением об угоне иномарки обратился местный житель.
Он рассказал, что оставил автомобиль своего работодателя вместе с ключами на автомойке. Когда мужчина приехал забирать машину после чистки, ее не оказалось на месте.
Полицейские ввели на территории план «Перехват». Вскоре они нашли поврежденный автомобиль недалеко от места происшествия. В машине находились двое работников автомойки.
— В отделе полиции молодые люди пояснили, что взяли иномарку на время, чтобы покататься по городу, однако не справились с управлением и врезались в стену магазина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
В настоящее время транспортное средство изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленников заведено уголовное дело.