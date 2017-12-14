Белоруса посадили на два года за участие в казачьем полку ЛНР
В суде обвиняемый уверял, что не имел огнестрельного оружия и не участвовал в боевых действиях.
В суде обвиняемый уверял, что не имел огнестрельного оружия и не участвовал в боевых действиях.
На днях Гомельский областной суд вынес приговор 29-летнему гомельчанину, которого обвинили по уголовной статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию».
За наемничество по ч.1 ст.361−3 УК белорус получил минимальный срок — два года лишения свободы. А максимальное наказание за такое преступление — пять лет колонии.
— Гомельчанин признан виновным в участии гражданина Беларуси на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, без уполномочия государства. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован, сообщили «КП» в
Как стало известно, белорус вступил в ряды казачьего полка на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Там его зачислили в рядовые, выдали удостоверение, боевое оружие, форму и продукты.