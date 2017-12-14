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14:41 (мск), источник: 36on.ru

В больнице под Воронежем шесть человек отравились лекарствами после капельницы

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по сообщению о массовом отравлении пациентов под Воронежем. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после капельницы.

Сестра одного из жителей села Орлово пожаловалась в прокуратуру на сотрудников медицинского учреждения. Она рассказала, что с 1 декабря ее брат находился на плановом лечении в Орловской участковой больнице Новоусманской ЦРБ. 8 декабря после капельницы он почувствовал себя плохо — стал испытывать слабость и тошноту.

Парня перевели в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день врачам пришлось госпитализировать пациента в областную клиническую больницу. Похожие симптомы появились еще у 5 человек, находившихся в медучреждении села Орлово, после той же процедуры. По предварительным данным, они отравились лекарствами.

Следственный комитет и прокуратура ищет состав преступления в произошедшем, сообщили в пресс-службах региональных ведомств. Сыщики опрашивают пострадавших и медработников, ставивших пострадавшим капельницы, а также ответственных за прием медикаментов, поступивших в больницу. Сотрудники надзорного ведомства направили обращение сестры пациента для рассмотрения в департамент здравоохранения Воронежской области и территориальный орган Росздравнадзора.

— В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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