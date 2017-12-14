В больнице под Воронежем шесть человек отравились лекарствами после капельницы

Сестра одного из жителей села Орлово пожаловалась в прокуратуру на сотрудников медицинского учреждения. Она рассказала, что с 1 декабря ее брат находился на плановом лечении в Орловской участковой больнице Новоусманской ЦРБ. 8 декабря после капельницы он почувствовал себя плохо — стал испытывать слабость и тошноту.

Парня перевели в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день врачам пришлось госпитализировать пациента в областную клиническую больницу. Похожие симптомы появились еще у 5 человек, находившихся в медучреждении села Орлово, после той же процедуры. По предварительным данным, они отравились лекарствами.

Следственный комитет и прокуратура ищет состав преступления в произошедшем, сообщили в пресс-службах региональных ведомств. Сыщики опрашивают пострадавших и медработников, ставивших пострадавшим капельницы, а также ответственных за прием медикаментов, поступивших в больницу. Сотрудники надзорного ведомства направили обращение сестры пациента для рассмотрения в департамент здравоохранения Воронежской области и территориальный орган Росздравнадзора.