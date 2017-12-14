Возле ДКЖ под видом волонтеров были замечены мошенники

К «Новостям Перми» обратилась горожанка, которая в начала декабря возле ДКЖ заметила двоих мужчин, которые представлялись волонтерами и просили у пешеходов и водителей деньги якобы на лечение больного ребенка. 6 и 8 декабря с фотографией ребенка, ящиком и пачкой документов ходил один мужчина. На нем поверх одежды была футболка с надписью «Поможем детям вместе» и рисунком в виде двух сердец. — Я сообщила о нем по номеру 112. Ни один фонд не собирает деньги таким способом, да и часто фото ребенка берут без ведома его родителей, или проблема была решена уже давно, — уверена пермячка. 12 декабря на перекрестке в такой же футболке, с тем же фото и пачкой документов «работал» уже другой мужчина. В этот раз он ходил по проезжей части и просил денег у водителей, ждущих свой «зеленый» сигнал светофора. Расчет был на то, что автомобилисты торопятся и могут не успеть разглядеть информацию. Когда мошенник увидел полицейскую машину — очень быстро скрылся.

В фонде «Дедморозим» рассказали о том, как отличить реальную благотворительную организацию от уличных мошенников.



1. Ни одна серьезная благотворительная организация не будет собирать деньги на улице. На организованном мероприятии — возможно, но не на улице, обращаясь к случайным прохожим. Потому что а) ответственными фондами России подписано соглашение не собирать деньги на улице; б) сбор на улице не позволяет собрать сумму для серьезного дела.



2. Ответственная благотворительная организация ведет отчетность и публикует информацию о поступлениях, расходах за месяц или квартал на своем сайте, в группе в соцсетях и — обязательно — раз в год подает эту информацию на сайт Министерства юстиции. Минимальный набор документов, который должен иметь благотворительный фонд: Устав, Свидетельство о государственной регистрации (в Минюсте), Свидетельство о постановке на налоговый учет.



3. Надежная организация всегда готова дать обратную связь конкретному человеку: когда заходите на сайт такой организации — он работает, когда звоните на горячую линию — там берут трубку, когда приезжаете на место фактического размещения организации — вас встречают реальные сотрудники.



Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, надежность такой организации нужно ставить под сомнение.



— Увы, мошенники многое научились подделывать: надели фирменные футболки, написав на них «волонтер», взяли в руки ящики для сбора средств, сделали документы с синими печатями и фотографии якобы подопечных. Что делать, если к вам подходит человек в футболке волонтера на улице и предлагает положить деньги в ящик? Не класть деньги, а перевести эту же сумму в тот фонд, которому вы доверяете. На самом деле, очень обидно, что ваши 200 рублей могли бы помочь в реальной беде, но по факту оказываются в руках мошенников, — посоветовала координатор фонда «Дедморозим» Арина Плюснина.



Также в Перми остается проблема попрошаек среди цыган. Возле краевой больницы уже долгое время ходит цыганка с табличкой «помогите ребенку на операцию». Неравнодушная пермячка также сообщила о ней по номеру 112. Данный случай был передан в Госавтоинспекцию.