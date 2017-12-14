В Казани задержали отца, сына которого нашли только после возбуждения дела об «убийстве»

— В начале декабря при содействии сотрудников ГИБДД папу ребенка задержали на улице Московской в Казани, когда он управлял своим автомобилем. На место оперативно выехали судебные приставы, после чего его доставили в отдел, где был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, так как он являлся еще и должником по алиментам. После чего мужчину доставили в Зеленодольский районный суд, где ему было назначено наказание за уклонение от уплаты алиментов в виде 13 суток административного ареста, — сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.