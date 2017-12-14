В Россоши вандалы разгромили сквер

— Налицо акт вандализма, который, к сожалению, в городе происходит не первый раз. Сомневаюсь, что здесь дебоширил один человек. Скорее всего это была целая компания, — рассказал Валерий Дживанян.

— На магазинах, которые выходят окнами на сквер, висят камеры видеонаблюдения. Но они не берут в обзор сквер, а направлены только на ступени павильонов. Мастер придется устанавливать вазоны, цементировать их основания, менять плитку. Это дополнительные затраты. Обидно, что еще есть такие люди, которые не ценят то, что для них делается, не берегут общественное имущество. Главную елку на площади Ленина уже несколько лет подряд не украшаем игрушками у основания, потому что их воруют. Приходится начинать вешать елочные украшения с той высоты, на которую человек не может дотянуться, — отметил Валерий Дживанян.