Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили послу США на провокацию против России
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
Путин задал вопрос, как Родченков провез препараты через таможню
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Россоши вандалы разгромили сквер

Хулиганы перевернули 2 гипсовых вазона.

Вандалы разгромили сквер на улице Простеева в Россоши ночью среды, 13 декабря. Хулиганы вывернули вазон из земли, у второго сбили чашу. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор городского парка «Юбилейный» Валерий Дживанян в четверг, 14 декабря.

Вазоны упали на землю и проломили плитку. Последствия случившегося обнаружили сотрудники коммунального предприятия «Городское благоустройство», убирающие утром территорию.

— Налицо акт вандализма, который, к сожалению, в городе происходит не первый раз. Сомневаюсь, что здесь дебоширил один человек. Скорее всего это была целая компания, — рассказал Валерий Дживанян.

По словам Валерия Дживаняна, найти и наказать нарушителей не удастся.

— На магазинах, которые выходят окнами на сквер, висят камеры видеонаблюдения. Но они не берут в обзор сквер, а направлены только на ступени павильонов. Мастер придется устанавливать вазоны, цементировать их основания, менять плитку. Это дополнительные затраты. Обидно, что еще есть такие люди, которые не ценят то, что для них делается, не берегут общественное имущество. Главную елку на площади Ленина уже несколько лет подряд не украшаем игрушками у основания, потому что их воруют. Приходится начинать вешать елочные украшения с той высоты, на которую человек не может дотянуться, — отметил Валерий Дживанян.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный синоптик Воронежской области спрогнозировал похолодание с 19 декабря
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь