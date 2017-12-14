В Россоши вандалы разгромили сквер
Хулиганы перевернули 2 гипсовых вазона.
Хулиганы перевернули 2 гипсовых вазона.
Вандалы разгромили сквер на улице Простеева в Россоши ночью среды, 13 декабря. Хулиганы вывернули вазон из земли, у второго сбили чашу. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор городского парка «Юбилейный» Валерий Дживанян в четверг, 14 декабря.
Вазоны упали на землю и проломили плитку. Последствия случившегося обнаружили сотрудники коммунального предприятия «Городское благоустройство», убирающие утром территорию.
— Налицо акт вандализма, который, к сожалению, в городе происходит не первый раз. Сомневаюсь, что здесь дебоширил один человек. Скорее всего это была целая компания, — рассказал Валерий Дживанян.
По словам Валерия Дживаняна, найти и наказать нарушителей не удастся.
— На магазинах, которые выходят окнами на сквер, висят камеры видеонаблюдения. Но они не берут в обзор сквер, а направлены только на ступени павильонов. Мастер придется устанавливать вазоны, цементировать их основания, менять плитку. Это дополнительные затраты. Обидно, что еще есть такие люди, которые не ценят то, что для них делается, не берегут общественное имущество. Главную елку на площади Ленина уже несколько лет подряд не украшаем игрушками у основания, потому что их воруют. Приходится начинать вешать елочные украшения с той высоты, на которую человек не может дотянуться, — отметил Валерий Дживанян.