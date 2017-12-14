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18:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жителей Казани и Москвы судят за похищение нижегородца

Похитители требовали у мужчины 10 млн рублей.

В Нижнем Новгороде начинается суд над жителями Казани и Москвы, которых подозревают в похищении нижегородца. Подозреваемые в преступлении своей вины не признали, несмотря на собранные доказательства. Подробности дела озвучили в региональном управлении следственного комитета.

Нападению подвергся 29-летний мужчина, который занимался частной юридической практикой, осуществлял сопровождение по гражданским делам.

По данным следствия, 29 ноября 2016 года его скрутили и, угрожая похожим на пистолет предметом, усадили в автомобиль и вывезли в Казань. Там его удерживали до 1 декабря. Все это время похитители требовали у мужчины 10 миллионов рублей, забрав при этом 95 тысяч рублей.

Подозреваемых в совершении данного преступления задержали, когда они приехали вместе с похищенным за требуемыми деньгами. Ими оказались жители Казани и Москвы в возрасте от 43 до 21 лет.

«Они заключены под стражу. Вину в инкриминируемых деяниях они не признали. В ходе предварительного следствия были получены достаточные доказательства, подтверждающие совершение ими правонарушений», — сообщили в следственном комитете.

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