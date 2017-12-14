В Екатеринбурге эвакуировали КОР
В Екатеринбурге сегодня эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра КОР, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
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В Екатеринбурге сегодня эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра КОР, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Автор поста Мария Шамсутдинова пишет, что эвакуацию объяснили сообщением о минировании здания.
Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. Самая мощная атака произошла в конце сентября, когда