В Екатеринбурге эвакуировали КОР

Автор поста Мария Шамсутдинова пишет, что эвакуацию объяснили сообщением о минировании здания.

Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. Самая мощная атака произошла в конце сентября, когда из-за тревожных звонков пришлось эвакуировать десятки зданий по всему городу.