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15:26 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге эвакуировали КОР

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра КОР, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Автор поста Мария Шамсутдинова пишет, что эвакуацию объяснили сообщением о минировании здания.

Напомним, этой осенью Екатеринбург накрыла волна лжеминирований. Самая мощная атака произошла в конце сентября, когда из-за тревожных звонков пришлось эвакуировать десятки зданий по всему городу.

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