В Челябинске неожиданно пропал 17-летний подросток
Больше двух недель молодой человек не звонит родным и близким, и ничего не сообщает о себе.
Больше двух недель молодой человек не звонит родным и близким, и ничего не сообщает о себе.
В Челябинской области уже третью неделю ведут поиски 17-летнего Владислава Шишмакова, который ушел из дома № 41 по Комсомольскому проспекту и более о нем ничего не известно. Его телефон выключен. Родные, друзья и близкие очень волнуются за Влада.
Приметы:
На вид 18−20 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза темно карие.
Был одет:
В шапку песочного цвета, куртку тыквенного цвета, брюки черного цвета и ботинки
Полицейские просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: