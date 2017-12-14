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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске неожиданно пропал 17-летний подросток

Больше двух недель молодой человек не звонит родным и близким, и ничего не сообщает о себе.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области уже третью неделю ведут поиски 17-летнего Владислава Шишмакова, который ушел из дома № 41 по Комсомольскому проспекту и более о нем ничего не известно. Его телефон выключен. Родные, друзья и близкие очень волнуются за Влада.

Приметы:

На вид 18−20 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза темно карие.

Был одет:

В шапку песочного цвета, куртку тыквенного цвета, брюки черного цвета и ботинки темно-коричневого цвета.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 8 (351) 791−48−04; 8 (351) 749−40−29, 8−919−300−33−93, или 02.

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