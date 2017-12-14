В Челябинске неожиданно пропал 17-летний подросток

В Челябинской области уже третью неделю ведут поиски 17-летнего Владислава Шишмакова, который ушел из дома № 41 по Комсомольскому проспекту и более о нем ничего не известно. Его телефон выключен. Родные, друзья и близкие очень волнуются за Влада.