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16:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе перевернулся минивэн

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе на трассе минивэн срезал столб освещения и перевернулся, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург у поворота к аэропорту «Казань».

Примечательно, что, несмотря на ситуацию, водитель автомобиля не забыл включить аварийные огни.

Подробности об аварии уточняются.

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