В Лаишевском районе перевернулся минивэн
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе на трассе минивэн срезал столб освещения и перевернулся, сообщили пользователи социальных сетей.
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(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе на трассе минивэн срезал столб освещения и перевернулся, сообщили пользователи социальных сетей.
По данным очевидцев, ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург у поворота к аэропорту «Казань».
Примечательно, что, несмотря на ситуацию, водитель автомобиля не забыл включить аварийные огни.
Подробности об аварии уточняются.