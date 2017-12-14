В Воронеже мужчина обокрал и поджег Volkswagen Golf, стоящий на улице

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 21-летнего парня, которого подозревают в поджоге чужой иномарки.

ЧП произошло еще в конце 2016 года на улице 206-й Стрелковой Дивизии. По данным полиции, парень приметил около одного из домов Volkswagen Golf, хозяин которого несколько дней не ездил на своем авто.

В октябре 2016 года ночью подозреваемый пришел к иномарке с инструментами и украл некоторые детали. После этого он облил авто бензином и поджег, чтобы скрыть следы преступления. Иномарка полностью сгорела.

«Материальный ущерб владельцу авто составил около 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.