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16:35 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже мужчина обокрал и поджег Volkswagen Golf, стоящий на улице

Иномарку полностью уничтожил огонь.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 21-летнего парня, которого подозревают в поджоге чужой иномарки.

ЧП произошло еще в конце 2016 года на улице 206-й Стрелковой Дивизии. По данным полиции, парень приметил около одного из домов Volkswagen Golf, хозяин которого несколько дней не ездил на своем авто.

В октябре 2016 года ночью подозреваемый пришел к иномарке с инструментами и украл некоторые детали. После этого он облил авто бензином и поджег, чтобы скрыть следы преступления. Иномарка полностью сгорела.

«Материальный ущерб владельцу авто составил около 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка долго не могли раскрыть преступление. Хотя отрабатывали разные версии. Но в декабре 2017 года поступили данные, что иномарку уничтожил 21-летний парень. Подозреваемого нашли и задержали — в отделе полиции он во всем сознался. Похищенные детали он продал за 13 рублей, а деньги потратил.
За умышленное уничтожение имущества подозреваемому грозит до 5 лет колонии.

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