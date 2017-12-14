В Омске задержали грабителя, который обокрал 12 машин
Сумма ущерба составила свыше 70 000 рублей.
Сумма ущерба составила свыше 70 000 рублей.
В Омске задержали грабителя, который обокрал 12 машин. Об этом сообщает
Полицейские задержали омича, который ограбил 12 машин. Из автомобилей он забирал деньги, аудиотехнику, видеорегистраторы. Доказать причастность злоумышленника помогли сотрудники ломбардов, куда он сдавал похищенное имущество.
Отметим, что общая сумма ущерба превышает 70 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.