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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина в Жодино застрелил из обреза знакомого в магазине

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина застрелил из охотничьего обреза знакомого в магазине в Жодино, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА
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Сегодня около 10.40 к наряду Жодинского отдела Департамента охраны, несущему службу на ул. Деревянко в Жодино, обратился мужчина и сообщил, что он в помещении магазина по ул.50 лет Октября из охотничьего обреза убил своего знакомого.

«У мужчины находился обрез охотничьего ружья, который был незамедлительно изъят сотрудниками милиции. Мужчина задержан. На место происшествия тут же выбыли сотрудники Жодинского ГОВД. Информация о совершении убийства подтвердилась», — рассказали в УВД.

По предварительным сведениям, 63-летний житель Жодино умышленно совершил убийство 40-летнего мужчины, находившегося в помещении магазина, выстрелив с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Задержанный доставлен в Жодинский ГОВД. В его отношении проводятся первоначальные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

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