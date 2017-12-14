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15:34 (мск), источник: РИА Новости

Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва, проводится проверка по статье «мелкое хулиганство», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как пояснила Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства, сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса № 176 «Новосибирск — Москва» поступило в дежурную часть от представителя компании-авиаперевозчика.

«Во время движения самолета к взлетной полосе 42-летний гражданин устроил в салоне пьяный дебош. Командир авиалайнера принял решение отложить полет и снять хулигана с рейса», — сказала она.

Полицейские доставили мужчину в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». В настоящее время проводится проверка.

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