Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва, проводится проверка по статье «мелкое хулиганство», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва, проводится проверка по статье «мелкое хулиганство», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как пояснила Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства, сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса № 176 «Новосибирск — Москва» поступило в дежурную часть от представителя
«Во время движения самолета к взлетной полосе 42-летний гражданин устроил в салоне пьяный дебош. Командир авиалайнера принял решение отложить полет и снять хулигана с рейса», — сказала она.
Полицейские доставили мужчину в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». В настоящее время проводится проверка.