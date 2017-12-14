Пьяного авиадебошира сняли с рейса Новосибирск — Москва

Как пояснила Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства, сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса № 176 «Новосибирск — Москва» поступило в дежурную часть от представителя компании-авиаперевозчика.

«Во время движения самолета к взлетной полосе 42-летний гражданин устроил в салоне пьяный дебош. Командир авиалайнера принял решение отложить полет и снять хулигана с рейса», — сказала она.