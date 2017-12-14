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15:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

На автодороге Пермь — Березники произошло смертельное ДТП с фурой

По предварительным данным, один из участников движения выехал на полосу встречного движения.

В Добрянском районе Пермского края, на автодороге Пермь — Березники около села Никулино, произошла смертельная авария.

«14 декабря в 13.25 со стороны Перми в направлении Березников двигался автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 30-летнего водителя. На 109 километре автодороги он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства автоаварии.

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