На автодороге Пермь — Березники произошло смертельное ДТП с фурой

«14 декабря в 13.25 со стороны Перми в направлении Березников двигался автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 30-летнего водителя. На 109 километре автодороги он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.