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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси впервые в милицию подали заявление о краже биткоинов

Правда, по какой статье можно возбудить уголовное дело, правоохранители не знают — криптовалюты у нас еще не узаконены.

Источник: Комсомольская правда
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Преступление произошло еще в августе, но милиционеры заговорили о нем только сейчас. Говорят, чтобы изучить мнение общественности, найти предполагаемого нарушителя и, возможно, создать прецедент.

В середине августа к сотрудникам Ленинского РОВД Бреста пришел минчанин и рассказал, что в 2011 году он купил 3 биткоина за 300 долларов. Затем он решил продать 0,83 биткоина и нашел человека, который согласился их выкупить за 3 тысячи долларов. Напомним, в середине августа 2017 года один биткоин стоил около 4,3 тысячи долларов.

— Заявитель познакомился с покупателем в сети Telegram. По характеру их переговоров можно сделать вывод, что мужчина не брестчанин — сделку переносили, договаривались встретиться то в Минске, то в других городах. Наконец назначили встречу в Бресте, — рассказал «КП» первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Бреста Дмитрий Коровяковский, уточнив, что у покупателя был южнославянский акцент, возможно, он гражданин одного из сопредельных государств.

Мужчины встретились в кафе. По словам минчанина, он перевел через одну из интернет-бирж покупателю 0,83 биткоина. Завершения перевода надо было ждать пару часов. Но за это время покупатель скрылся, не расплатившись с продавцом.

Правоохранители говорят, что в отношении покупателя может быть возбуждено уголовное дело.

Но почему только «может»?

— Сложность в том, что предмет хищения, криптовалюта, никак не узаконена в Беларуси. То есть ее для нас не существует, — говорит Дмитрий Григорьевич. — В решении пленума Верховного суда сказано, что предметом хищения могут быть материальные ценности, в том числе ценные бумаги. Биткоин не подпадает ни под один из критериев и автоматически перестает быть предметом хищения. Также есть перечень нематериальных ценностей, на которые распространяется авторское право. Можно сказать, что человек приобрел авторские права на какие-то программные коды, которые он заработал. Ведь биткоин — это, по большому счету, программа. Но и тут нюанс. По закону код должен использоваться, а биткоин не используется. Остается только причинение имущественного ущерба без признаков хищения, статья 216 УК. Но по ней должен быть значительный или крупный ущерб. 3 тысячи долларов — это крупный ущерб, но прокуратура и следствие все-таки считают деньги, которые человек потратил на приобретение. На тот момент всего 124 доллара — небольшая сумма. Получается правовой вакуум… Поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела пока остается открытым.

— До конца года должен выйти декрет президента о развитии цифровой экономики. Возможно, это вам поможет?

— Почти любой закон не имеет обратной силы. И все, что совершено до выхода документа, не будет являться преступлением и правонарушением.

КСТАТИ

Как продавать биткоины?

Биткоин, как и другие криптовалюты, не узаконен во многих странах. А, чтобы продать его виртуально, нужна криптобиржа, но физического присутствия продавца и покупателя не нужно.

— В этом случае мужчины, скорее всего, договорились так: я тебе перевожу со своего электронного кошелька 0,83 биткоина, а ты мне наличными или безналичными отдаешь деньги. Видимо, была попытка провести сделку напрямую, минуя криптобиржу или иного посредника.

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

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