Бизнесмену Александру Радошевичу в Ростове вынесли обвинительный приговор

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд счел его виновным в том, что он нанес государству ущерб на 9 млн руб. В частности, действуя совместно с неустановленными лицами, бизнесмен предоставил в налоговую инспекцию фальшивые документы для получения налогового вычета по НДС. Суд осудил Александра Радошевича на два года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.