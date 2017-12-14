Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Путин прокомментировал инициативу запрета абортов
Назван лучший по качеству жизни город России
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Рената Литвинова в ошейнике удивила поклонников (фото)
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12Задержание Михаила Саакашвили
16:21 (мск), источник: Деловое сообщество

Бизнесмену Александру Радошевичу в Ростове вынесли обвинительный приговор

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор по делу руководителя ООО «НАДА» и ООО «Брашно» Александра Радошевича.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд счел его виновным в том, что он нанес государству ущерб на 9 млн руб. В частности, действуя совместно с неустановленными лицами, бизнесмен предоставил в налоговую инспекцию фальшивые документы для получения налогового вычета по НДС. Суд осудил Александра Радошевича на два года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Бизнесмен был заместителем директора ООО «Брашно», которая ведет деятельность на территории соседнего Краснодарского края. Как следует из данных базы СПАРК, ООО «Брашно» было зарегистрировано в 2012 г. в Ростовской области. Его гендиректор — Сергей Хлусов, основной вид деятельности — производство крупы и гранул из зерновых культур. Выручка за 2015 год составила 250,5 млн рублей, прибыль — 316 тыс. руб.

Компания «Брашно» в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2013» подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ейского района Краснодарского края о строительстве мукомольного комбината стоимостью 1,8 млрд руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Концепцию развития аэрополиса в Ростовской области представят в феврале 201
Ростовская область заняла 12-е место в туристическом рейтинге регионов
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь