Бизнесмену Александру Радошевичу в Ростове вынесли обвинительный приговор
Ворошиловский районный суд
Ворошиловский районный суд
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Бизнесмен был заместителем директора ООО «Брашно», которая ведет деятельность на территории соседнего Краснодарского края. Как следует из данных базы СПАРК, ООО «Брашно» было зарегистрировано в 2012 г. в Ростовской области. Его гендиректор — Сергей Хлусов, основной вид деятельности — производство крупы и гранул из зерновых культур. Выручка за 2015 год составила 250,5 млн рублей, прибыль — 316 тыс. руб.
Компания «Брашно» в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2013» подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ейского района Краснодарского края о строительстве мукомольного комбината стоимостью 1,8 млрд руб.