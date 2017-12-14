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17:42 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП с автобусом на «Дороге Жизни» под Петербургом пострадали пять человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Пять человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями в четверг во Всеволожском районе Ленинградской области на «Дороге Жизни», сообщает региональное управление ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, ДТП произошло в 12.30 мск на 14 километре «Дороги Жизни» в населённом пункте Романовка. Мужчина на «ВАЗ 2107», выполняя обгон рейсового автобуса «ЛИАЗ» маршрута 601, совершил столкновение во встречном направлении с автомобилем «ВАЗ 2110» с последующим столкновением с «ЛИАЗ».

«Автобус “ЛИАЗ” совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ 2110”, водитель “ЛИАЗ” и трое взрослых пассажиров автомобиля “ЛИАЗ” в удовлетворительном состоянии были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным областного ГУМЧС, на месте работали 9 спасателей и 3 единицы техники.

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