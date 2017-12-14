В ДТП с автобусом на «Дороге Жизни» под Петербургом пострадали пять человек

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, ДТП произошло в 12.30 мск на 14 километре «Дороги Жизни» в населённом пункте Романовка. Мужчина на «ВАЗ 2107», выполняя обгон рейсового автобуса «ЛИАЗ» маршрута 601, совершил столкновение во встречном направлении с автомобилем «ВАЗ 2110» с последующим столкновением с «ЛИАЗ».

«Автобус “ЛИАЗ” совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ 2110”, водитель “ЛИАЗ” и трое взрослых пассажиров автомобиля “ЛИАЗ” в удовлетворительном состоянии были госпитализированы», — говорится в сообщении.