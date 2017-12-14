В Сочи экс-директор строительной компании не выплатил 53 миллиона налогов

Следствием и судом установлено, что с 2009 по 2013 год мужчина являлся руководителем этой организации, которая занимается строительством дорог и автомагистралей. В период своей деятельности он предоставлял ложные сведения в налоговый орган. В итоге он уклонился от налогов на сумму, превысившую 53 миллиона рублей. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства.