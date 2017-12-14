В Сочи экс-директор строительной компании не выплатил 53 миллиона налогов
Бывший директор ООО «Горная
Бывший директор ООО «Горная
Следствием и судом установлено, что с 2009 по 2013 год мужчина являлся руководителем этой организации, которая занимается строительством дорог и автомагистралей. В период своей деятельности он предоставлял ложные сведения в налоговый орган. В итоге он уклонился от налогов на сумму, превысившую 53 миллиона рублей. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства.
— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 500 тысяч рублей штрафа, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Напомним, что в Курганинском районе руководитель 39 предприятий не выплатил 1,6 миллиард налогов. Он закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал с налогом.