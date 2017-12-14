В Советске власти засыпали огромную яму у моста Королевы Луизы

— До начала основных работ по ремонту набережной, которая недавно перешла в собственность муниципалитета, было принято решение полностью ликвидировать яму, — торжественно объявил Воищев. — Силами муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города стену закрыли плитой, а яму заложили камнями и мешками с песком. Сверху разровняли песком. Конструкция временная и служит для того, чтобы за зимний период яму не размыло еще больше.