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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Советске власти засыпали огромную яму у моста Королевы Луизы

В Советске завершены работы по устранению провала на набережной рядом с мостом Королевы Луизы. Об этом на своей персональной странице в Фейсбуке заявил мэр города Николай Воищев.

— До начала основных работ по ремонту набережной, которая недавно перешла в собственность муниципалитета, было принято решение полностью ликвидировать яму, — торжественно объявил Воищев. — Силами муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города стену закрыли плитой, а яму заложили камнями и мешками с песком. Сверху разровняли песком. Конструкция временная и служит для того, чтобы за зимний период яму не размыло еще больше.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, Николай Воищев заявил, что ремонт будет произведен до конца недели. Тогда же он сообщил, что вода препятствует проведению работ.

— На днях ГЭС города Каунаса спустило воду, — написал он, — что повысило уровень реки и усложнило работу. Несмотря на сложности, работы будут выполнены в срок.

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