В Советске власти засыпали огромную яму у моста Королевы Луизы
В Советске завершены работы по устранению провала на набережной рядом с мостом Королевы Луизы. Об этом на своей персональной странице в Фейсбуке заявил мэр города Николай Воищев.
В Советске завершены работы по устранению провала на набережной рядом с мостом Королевы Луизы. Об этом на своей персональной странице в Фейсбуке заявил мэр города Николай Воищев.
— До начала основных работ по ремонту набережной, которая недавно перешла в собственность муниципалитета, было принято решение полностью ликвидировать яму, — торжественно объявил Воищев. — Силами муниципальных предприятий
Напомним, в понедельник, 11 декабря, Николай Воищев заявил, что ремонт будет произведен до конца недели. Тогда же он сообщил, что вода препятствует проведению работ.
— На днях ГЭС города Каунаса спустило воду, — написал он, — что повысило уровень реки и усложнило работу. Несмотря на сложности, работы будут выполнены в срок.