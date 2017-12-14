Под Краснодаром молодой водитель устроил тройное ДТП на встречке
14 декабря на трассе «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» около 7:40 случилось ДТП.
14 декабря на трассе «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» около 7:40 случилось ДТП.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
— После этого отечественную легковушку отбросило на автомобиль Nissan Tiida, за рулем которой был 51-летний мужчина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Далее российский автомобиль врезался в ограждение.
Помощь медиков понадобилась водителям легковых автомобилей. После осмотра им назначили амбулаторное лечение.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в минувшую среду, 13 декабря, в Адлеровском районе города Сочи столкнулись несколько машин.