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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Краснодаром молодой водитель устроил тройное ДТП на встречке

14 декабря на трассе «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» около 7:40 случилось ДТП.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.

— После этого отечественную легковушку отбросило на автомобиль Nissan Tiida, за рулем которой был 51-летний мужчина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Далее российский автомобиль врезался в ограждение.

Помощь медиков понадобилась водителям легковых автомобилей. После осмотра им назначили амбулаторное лечение.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в минувшую среду, 13 декабря, в Адлеровском районе города Сочи столкнулись несколько машин.

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