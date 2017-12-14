В Ростове-на-Дону осудили мужчину за незаконное получение девяти миллионов рублей
В районном суде
В районном суде
По данным правоохранителей, оно было совершено в особо крупном размере.
— Судом установлено, что подсудимый, являясь фактическим руководителем двух компаний, предоставил от их имени в налоговую инспекцию подложные документы для получения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, — рассказали в прокуратуре Ростовской области. — Таким образом, злоумышленнику незаконно были перечислены денежные средства в сумме более девяти миллионов рублей.
Известно, что мужчину признали виновным. Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии общего режима.