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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за незаконное получение девяти миллионов рублей

В районном суде Ростова-на-Дону слушалось уголовное дело. На скамье подсудимых — коммерсант, которого обвиняли по статье уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Источник: Комсомольская правда

По данным правоохранителей, оно было совершено в особо крупном размере.

— Судом установлено, что подсудимый, являясь фактическим руководителем двух компаний, предоставил от их имени в налоговую инспекцию подложные документы для получения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, — рассказали в прокуратуре Ростовской области. — Таким образом, злоумышленнику незаконно были перечислены денежные средства в сумме более девяти миллионов рублей.

Известно, что мужчину признали виновным. Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии общего режима.

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