В Ростове-на-Дону осудили мужчину за незаконное получение девяти миллионов рублей

По данным правоохранителей, оно было совершено в особо крупном размере.

— Судом установлено, что подсудимый, являясь фактическим руководителем двух компаний, предоставил от их имени в налоговую инспекцию подложные документы для получения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, — рассказали в прокуратуре Ростовской области. — Таким образом, злоумышленнику незаконно были перечислены денежные средства в сумме более девяти миллионов рублей.