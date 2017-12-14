В Татарстане вынесли приговор ОПГ «Невзоровские»

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Суд признал их виновными в убийствах, покушениях на убийства, а также незаконном обороте оружия. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки 17, 19 и 21 год (последний — для предполагаемого лидера банды).

ОПГ «Невзоровские» появилась в Набережных Челнах в начале 2000-х годов. Название получила по фамилии лидера. Им вменялось убийство участника другой преступной группировки «Гэсовские» в поселке Зяб в апреле 2000 года.

По данным МВД Татарстана, банды не поделили сферы влияния над городскими автостоянками. Мужчину забили палками и арматурой. В сентябре 2000 года участники банды расстреляли двух предпринимателей.

Еще одно нападение произошло в феврале 2001 года на двух участников ОПГ «30 комплекс». Двум жертвам удалось выжить. Спустя полгода были расстреляны двое членов ОПС «Гэсовские».

При задержании у банды изъяли оружие, самодельные пистолеты и более 200 патронов.