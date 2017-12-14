В Татарстане вынесли приговор ОПГ «Невзоровские»
Приговор трем членам ОПГ «Невзоровские» вынес 14 декабря Верховный суд Татарстана.
Приговор трем членам ОПГ «Невзоровские» вынес 14 декабря Верховный суд Татарстана.
Суд признал их виновными в убийствах, покушениях на убийства, а также незаконном обороте оружия. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки 17, 19 и 21 год (последний — для предполагаемого лидера банды).
ОПГ «Невзоровские» появилась в Набережных Челнах в начале 2000-х годов. Название получила по фамилии лидера. Им вменялось убийство участника другой преступной группировки «Гэсовские» в поселке Зяб в апреле 2000 года.
По данным МВД Татарстана, банды не поделили сферы влияния над городскими автостоянками. Мужчину забили палками и арматурой. В сентябре 2000 года участники банды расстреляли двух предпринимателей.
Еще одно нападение произошло в феврале 2001 года на двух участников ОПГ «30 комплекс». Двум жертвам удалось выжить. Спустя полгода были расстреляны двое членов ОПС «Гэсовские».
При задержании у банды изъяли оружие, самодельные пистолеты и более 200 патронов.
Из 9 членов банды трое были убиты в ходе криминальных разборок, один помещен в психическую больницу, один объявлен в федеральный розыск и один был осужден ранее.