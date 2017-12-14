Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Назван лучший по качеству жизни город России
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
17:05 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане вынесли приговор ОПГ «Невзоровские»

Приговор трем членам ОПГ «Невзоровские» вынес 14 декабря Верховный суд Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Суд признал их виновными в убийствах, покушениях на убийства, а также незаконном обороте оружия. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки 17, 19 и 21 год (последний — для предполагаемого лидера банды).

ОПГ «Невзоровские» появилась в Набережных Челнах в начале 2000-х годов. Название получила по фамилии лидера. Им вменялось убийство участника другой преступной группировки «Гэсовские» в поселке Зяб в апреле 2000 года.

По данным МВД Татарстана, банды не поделили сферы влияния над городскими автостоянками. Мужчину забили палками и арматурой. В сентябре 2000 года участники банды расстреляли двух предпринимателей.

Еще одно нападение произошло в феврале 2001 года на двух участников ОПГ «30 комплекс». Двум жертвам удалось выжить. Спустя полгода были расстреляны двое членов ОПС «Гэсовские».

При задержании у банды изъяли оружие, самодельные пистолеты и более 200 патронов.

Из 9 членов банды трое были убиты в ходе криминальных разборок, один помещен в психическую больницу, один объявлен в федеральный розыск и один был осужден ранее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Зачем «Мисс Курск» отправилась добровольцем на Донбасс?
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
В черный список WADA попали 300 российских спортсменов
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь