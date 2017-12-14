На Кубани сотрудница больницы незаконно выплачивала себе премии

Источник: Комсомольская правда

В результате проверки стало известно, что руководитель «Централизованной бухгалтерии учреждений здравоохранения» с 2015 по 2017 года ежемесячно выплачивала себе надбавки за сложность и напряженность работы в размере 150% от отклада. Однако по закону такая премия может выписываться в размере 75% от зарплаты.

— В итоге женщина незаконно присвоила себе около 200 тысяч рублей, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, она незаконно выносила распоряжения о выплате денежной премии, тогда как такое решение мог предоставить только глава района.