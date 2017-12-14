В Симферополе поймали первых елочных стихийщиков

Источник: РИА "Новости"

«Была получена информация, что на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина торгуют елками. Там пытались продать от 30 до 50 штук. На место выехала оперативная группа, вызвали полицию. Был составлен административный протокол, после чего они закрыли машину и уехали. С сегодняшнего дня к вопросу патрулирования по городу подключились Минэкологии и полиция», — рассказал Юрий Бравников.

По словам главы муниципального контроля Симферополя, таких «предпринимателей» в столице ловят каждый год.

«Каждый год одно и тоже — где-то с 15 числа появляются незаконные елочные базары. При этом конкурс на торговлю елками пройдет только 23 декабря, а его итоги подведут — 25», — подчеркнул Юрий Бравников.