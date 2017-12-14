В Воронеже поймали сбившего полицейского на ВОГРЭСе водителя Mercedes

Сотрудники правоохранительных органов поймали водителя Mercedes-Benz, который сбил инспектора ГИБДД на дамбе моста ВОГРЭС. Им оказался 31-летний житель Ленинского района Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг, 14 декабря.

Авария произошла в среду, 13 декабря. Сотрудник ДПС остановил иномарку у дома № 2 на улице Степана Солодовникова и попросил у водителя документы. Мужчина сбил полицейского и скрылся. Пустой автомобиль нашли через час во дворе на улице 20 лет Октября. Пострадавшего инспектора доставили в больницу. В городе объявили план «Перехват» для задержания нарушителя.