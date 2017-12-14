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17:28 (мск), источник: Volga News

Пьяный мужчина вынес ноутбук из ломбарда

В Самаре задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:30 командир отделения взвода роты полка ППСП У МВД России по Самаре старший сержант полиции Александра Аюшева вместе со служебной собакой по кличке Виа патрулировала ул. Ленинградскую. Кинолог обратила внимание на молодого мужчину, который демонстративно выпивал в общественном месте на глазах у детей. В отношении нарушителя составили административный протокол.

Примерно через полчаса в поле зрения Александры Аюшевой вновь попал тот же парень. На этот раз из расстегнутого верха его куртки был виден угол ноутбука. Пояснить, откуда взялся гаджет, мужчина не смог. Старший сержант полиции решила проверить, не украден ли ноутбук. Служебная собака привела кинолога к ломбарду на ул. Галактионовской. Сотрудник организации рассказал, что подозреваемый недавно заходил к ним, но ничего не сдавал и не приобрел. Однако после его ухода пропал ранее сданный ноутбук. Сотрудники ломбарда опознали изъятый у подозреваемого гаджет.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

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