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19:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Эстонец, находившийся в розыске, нарушил белорусскую границу

Начат административный процесс.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 декабря в пункте пропуска «Берестовица» белорусские пограничники задержали нарушителя границы. 45-летний гражданин Эстонии добрался до сопредельного польского пункта пропуска «Бобровники» автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство. С собой у него была только солидную сумму денег в различных валютах и стограммовый слиток золота.

— Со слов мужчины, при оформлении на сопредельной стороне польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске. По этой причине иностранец, опасаясь за свою свободу, решил не дожидаться оформления и скрылся от польских стражей границы на белорусской территории, — сообщили в Госпогранкомитете.

На белорусской стороне пограннаряд задержал беглеца.

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