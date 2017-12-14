Эстонец, находившийся в розыске, нарушил белорусскую границу

Вечером 13 декабря в пункте пропуска «Берестовица» белорусские пограничники задержали нарушителя границы. 45-летний гражданин Эстонии добрался до сопредельного польского пункта пропуска «Бобровники» автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство. С собой у него была только солидную сумму денег в различных валютах и стограммовый слиток золота.

— Со слов мужчины, при оформлении на сопредельной стороне польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске. По этой причине иностранец, опасаясь за свою свободу, решил не дожидаться оформления и скрылся от польских стражей границы на белорусской территории, — сообщили в Госпогранкомитете.