В Ташкенте насмерть сбили водителя, который менял спустившееся колесо

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента 60-летний водитель автомобиля марки Matiz был сбит, когда остановился посреди моста, чтобы поменять спустившееся колесо.

ДТП произошло 13 декабря, примерно в 10:45 на мосту, расположенном по улице Фаргона йули.

Как сообщает издание uznews.uz со ссылкой на ГУВД узбекской столицы, 60-летний водитель автомобиля марки «Matiz» остановился посреди дороги, чтобы сменить спустившееся колесо. В этот момент водитель автомобиля «Captiva» 1986 года рождения, выехавший на обгон, сбил водителя «Мatiz».