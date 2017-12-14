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19:03 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте насмерть сбили водителя, который менял спустившееся колесо

В результате ДТП, 60-летний мужчина умер на месте от полученных травм.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента 60-летний водитель автомобиля марки Matiz был сбит, когда остановился посреди моста, чтобы поменять спустившееся колесо.

ДТП произошло 13 декабря, примерно в 10:45 на мосту, расположенном по улице Фаргона йули.

Как сообщает издание uznews.uz со ссылкой на ГУВД узбекской столицы, 60-летний водитель автомобиля марки «Matiz» остановился посреди дороги, чтобы сменить спустившееся колесо. В этот момент водитель автомобиля «Captiva» 1986 года рождения, выехавший на обгон, сбил водителя «Мatiz».

В результате ДТП, 60-летний мужчина умер на месте от полученных травм.

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