Поезд столкнулся со школьным автобусом на юге Франции
Погибли два человека, семеро пострадали.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Погибли два человека, семеро пострадали.
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Два человека погибли, семь получили травмы в результате столкновения поезда со школьным автобусом во Франции, передает в четверг радиостанция France Info.
Автокатастрофа произошла в коммуне Мила, неподалеку от города Перпиньян на юге Франции.
Создан кризисный штаб. Причины происшествия устанавливаются.
По первоначальным данным, столкновение произошло на регулируемом переезде после того, как автобус протаранил закрытый шлагбаум. На место происшествия выехали представители местных властей.