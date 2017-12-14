Поезд столкнулся со школьным автобусом на юге Франции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Два человека погибли, семь получили травмы в результате столкновения поезда со школьным автобусом во Франции, передает в четверг радиостанция France Info.

По ее данным, среди пострадавших есть дети.

Автокатастрофа произошла в коммуне Мила, неподалеку от города Перпиньян на юге Франции.

Создан кризисный штаб. Причины происшествия устанавливаются.