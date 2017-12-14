Вышел в магазин и не вернулся: в Алматы пропал 30-летний мужчина

В Алматы уже четвертый месяц ищут без вести пропавшего мужчину. 30-летний Виктор Кораблев вышел из дома в магазин и до сих пор не вернулся, сообщает телеканал КТК.

Как рассказали родственники мужчины, в день пропажи он вышел в магазин, семья в это время собиралась ужинать. Однако родные так и не дождались его с покупками и ночью вышли его искать.

Куда мог исчезнуть Виктор, они не могут даже предположить. Поиски в ближайшей округе ничего не дали. Сейчас искать исчезнувшего мужчину помогают волонтеры, но пока безрезультатно.

«Я ночью забеспокоился, пошел сразу, всю ночь искал его. То ли его в рабство, может быть, то ли произошло, может, что-то с ним страшное. Он помощи вообще не просил. Он даже сейчас, если нуждается в помощи, мог и не попросить», — рассказал брат пропавшего Виталий Кораблев.

Родные Виктора также рассказали, что перед исчезновением, мужчина впал в депрессию. За год успешный бизнес рухнул, потом ушла жена, и он замкнулся. Однако никаких версий, где может находиться 30-летний мужчина, у родственников нет.

«Мы надеемся, что он живой, продолжаем поиски. Витюшка, если ты нас видишь или слышишь, возвращайся домой. Мама очень переживает, мы тебя все очень любим и ждем», — говорит родственница Мария Судакова.

Последний раз Виктора видели в магазине в день исчезновения. Мужчина хотел купить напиток, но денег не хватило. Куда он направился дальше, неизвестно. Сейчас поиском пропавшего занимается и полиция.

«Сейчас комплекс оперативных мероприятий проводится, в том числе с использованием новых технологий. С привлечением спецподразделения полиции», — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.