Житель Вилейки забыл, где припарковал авто, и заявил об угоне

Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 декабря 46-летний вилейчанин приехал на собственном автомобиле к другу. Вместе они выпили, а затем товарищ отвез его домой на своей машине. После этого мужчина лег спать.

Около 12 часов ночи вернулась домой его жена и машины в гараже не обнаружила. Муж ничего не помнил. В час ночи 12 декабря мужчина заявил в милицию об угоне.

Как рассказала сайту kraj.by заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Екатерина Млечко, сотрудники РОВД до утра разбирались, где находится автомобиль.