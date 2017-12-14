Житель Вилейки забыл, где припарковал авто, и заявил об угоне
Ему грозит штраф от 4 до 15 базовых.
Ему грозит штраф от 4 до 15 базовых.
Вечером 11 декабря 46-летний вилейчанин приехал на собственном автомобиле к другу. Вместе они выпили, а затем товарищ отвез его домой на своей машине. После этого мужчина лег спать.
Около 12 часов ночи вернулась домой его жена и машины в гараже не обнаружила. Муж ничего не помнил. В час ночи 12 декабря мужчина заявил в милицию об угоне.
Как рассказала сайту kraj.by заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Екатерина Млечко, сотрудники РОВД до утра разбирались, где находится автомобиль.
К утру вилейчанин все же вспомнил, где он последний раз видел свою машину — там она и была обнаружена.