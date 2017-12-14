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21:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Вилейки забыл, где припарковал авто, и заявил об угоне

Ему грозит штраф от 4 до 15 базовых.

Источник: Комсомольская правда
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Вечером 11 декабря 46-летний вилейчанин приехал на собственном автомобиле к другу. Вместе они выпили, а затем товарищ отвез его домой на своей машине. После этого мужчина лег спать.

Около 12 часов ночи вернулась домой его жена и машины в гараже не обнаружила. Муж ничего не помнил. В час ночи 12 декабря мужчина заявил в милицию об угоне.

Как рассказала сайту kraj.by заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Екатерина Млечко, сотрудники РОВД до утра разбирались, где находится автомобиль.

К утру вилейчанин все же вспомнил, где он последний раз видел свою машину — там она и была обнаружена.

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