В Екатеринбурге на Химмаше горит мусорный полигон на площади 1 тысяча квадратных метров
В Екатеринбурге на территории микрорайона Химмаш загорелся полигон для мусора, сообщает в соцсетях служба спасения «Сова».
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В Екатеринбурге на территории микрорайона Химмаш загорелся полигон для мусора, сообщает в соцсетях служба спасения «Сова».
Возгорание началось около 19.00 на улице Черняховского. Общая площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. В службе спасения предупреждают о возможно распространении огня.
В ГУ МЧС России по Свердловской области информацию о пожаре на мусорном полигоне не прокомментировали.