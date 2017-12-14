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21:30 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге на Химмаше горит мусорный полигон на площади 1 тысяча квадратных метров

В Екатеринбурге на территории микрорайона Химмаш загорелся полигон для мусора, сообщает в соцсетях служба спасения «Сова».

Возгорание началось около 19.00 на улице Черняховского. Общая площадь пожара составила 1 тысяча квадратных метров. В службе спасения предупреждают о возможно распространении огня.

В ГУ МЧС России по Свердловской области информацию о пожаре на мусорном полигоне не прокомментировали.

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