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10:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области 69 должников по штрафам арестованы на срок от трёх до 15 суток

В Калининградской области 69 жителей региона арестованы на срок от трёх до 15 суток за неуплату административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Должников арестовали в ходе рейда по выявлению злостных неплательщиков. С 11 декабря мобильные группы, в которые входят участковые уполномоченные, приставы и сотрудники подразделений по применению административного законодательства, навещали должников по месту жительства.

В итоге 69 неплательщиков отправлены под арест на срок от трёх до 15 суток, а 40 должникам назначены обязательные работы по 20 часов каждому.

Полицейские направили в службу судебных приставов 745 постановлений по делам об административных правонарушениях. Теперь граждан, отказавшихся от добровольной уплаты штрафов, принудительно обяжут погасить задолженности.

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