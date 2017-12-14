В МЧС начали проверку после сообщений о неприятном запахе в Москве

Источник: РИА Новости

«На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ организована работа межведомственной рабочей группы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в состав рабочей группы вошли представители администраций Москвы и Московской области, а также Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

«Посторонние запахи в атмосферном воздухе фиксируются преимущественно в Центральном, Юго-Восточном, Северо-Восточном административных округах города Москвы, в городах Химки, Лобня, Мытищи, Балашиха Московской области», — отметил собеседник агентства. По его словам, соответствующие исследования проводятся ежедневно, превышений уровней предельно допустимой концентрации вредных веществ на территории Москвы не выявлено. Зафиксированы разовые превышения по сероводороду в воздухе в Балашихе вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино».

По данным МЧС РФ, всего к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи жаловались на неприятный запах в столице на минувшей неделе. Роспотребнадзор провел исследование, отобрав пробы воздуха в девяти столичных административных округах.

В ведомстве сообщили, что «причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные».

Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики, использующие либо хранящие эти вещества в качестве одорантов.