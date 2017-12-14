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14 декабря, источник: РИА Новости

В Петербурге задержали отца обвиняемых в организации теракта в метро

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудники спецслужб задержали отца обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга братьев Азимовых — Ахрала Азимова, но где он в данный момент не установлено, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе.

«Сегодня в шесть утра я получила сообщение от Ахрала, что его забрали в Кунцевский ОМВД. Мы пытались связаться с полицией, я и другие адвокаты звонили туда, нам сначала сказали, что его повезли в суд, а потом, что его забрали сотрудники ФСБ. В настоящий момент мы пытаемся установить его местонахождение», — сказала Динзе, представляющая интересы Акрама Азимова.

Она также отметила, что жена Ахрала получила от него сообщение, в котором он сообщает, что с ним все хорошо.

«Однако, она уверена, что это писал не он. Так как Ахрал никогда не пишет ей на русском языке», — добавила адвокат.

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Всего по делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ «Хосият» в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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28 июля© Ньюстюб
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