В Петербурге задержали отца обвиняемых в организации теракта в метро

«Сегодня в шесть утра я получила сообщение от Ахрала, что его забрали в Кунцевский ОМВД. Мы пытались связаться с полицией, я и другие адвокаты звонили туда, нам сначала сказали, что его повезли в суд, а потом, что его забрали сотрудники ФСБ. В настоящий момент мы пытаемся установить его местонахождение», — сказала Динзе, представляющая интересы Акрама Азимова.

Она также отметила, что жена Ахрала получила от него сообщение, в котором он сообщает, что с ним все хорошо.

«Однако, она уверена, что это писал не он. Так как Ахрал никогда не пишет ей на русском языке», — добавила адвокат.

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Всего по делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ «Хосият» в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.