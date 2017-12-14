Замглавы Росимущества ушла на больничный в тюрьму

50-летняя Елена Паткина была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. Туда заместитель главы Росимущества уехала 22 ноября, внезапно взяв больничный. По данным «Ъ», в этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным «Ъ», на членов преступной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок.

В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом через них проходили сотни миллионов рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 16 декабря 2016 года по решению Тверского райсуда Москвы Андрей Южаков был заключен под домашний арест, который ему неоднократно продлевался.

В ходе расследования выяснилось, что услугами фирм господина Южакова помимо прочих активно пользовались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Елена Паткина.

Заместителем главы Росимущества она была назначена 1 июня нынешнего года. По данным следствия, на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и проч. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли «бесхозными». В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.



Первыми в рамках этого дела 24 ноября 2017 года были задержаны бывшие бухгалтеры управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Первая, по данным «Ъ», якобы начала сотрудничать со следствием, и ее поместили под домашний арест, а ее экс-коллегу отправили в СИЗО.



Не исключено, что роль в этом деле Елены Паткиной, которую следствие считает организатором хищений, помогла прояснить госпожа Нугаева.

11 декабря по ходатайству следователя Тверской суд Москвы арестовал госпожу Паткину на два месяца.

По данным «Ъ», в ходе судебного заседания чиновница отказалась давать какие-либо пояснения. На данный момент ей инкриминируется хищение как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области.



Советник главы Росимущества Денис Лазарев заявил «Ъ», что ему ничего не известно ни об аресте Елены Паткиной, ни о каком-либо уголовном расследовании в отношении нее. По его словам, сейчас замглавы ведомства находится на больничном.

Отметим, что повышенное внимание к госпоже Паткиной было приковано еще во время ее работы в Казани, откуда она родом. Там закончившая с отличием местный госуниверситет чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Местные СМИ не раз упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая каким-то странным образом буквально за копейки досталась третьим лицам.

Наиболее показательной в этом плане оказалась история с распродажей имущества знаменитого авиастроительного завода — ФГУП «КАПО им. Горбунова», которое сейчас входит в ПАО «Туполев». Недвижимость предприятия, которая должна была стать муниципальной собственностью, за бесценок оказалась в распоряжении различных ООО и ЗАО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались.

По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».