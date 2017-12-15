Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
06:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на уроке в школе загорелся упавший телефон

К счастью, никто из учеников не пострадал.

…Урок ИЗО у седьмого класса в школы № 52 был третьим. Все как обычно — альбомные листы, карандаши, краски. И вдруг в тишине раздался громкий хлопок: у 13-летней Лизы (имя девочки изменено в соответствии с законодательством. — Прим. авт.) на пол упал ее сотовый телефон ZTE.

— Мне этот телефон два года назад родители подарили, я старалась очень аккуратно его носить. А тут даже не знаю, как так вышло, — признается девочка. — Я увидела, что на экране телефона появилась большая трещина. Одноклассник решил посмотреть, можно ли с ним что-то сделать.

А вот то, что происходило дальше, никто и предположить не мог: парнишка, считай, сам лишь чудом в беду не попал!

— Телефон был у меня в руках — рассматривал его после падения, — рассказывает одноклассник Артем (имя мальчика изменено). — А потом он вдруг начал дымиться, и я его кинул на парту.

Тут на помощь детям пришла учительница — она вывела школьников из класса, а сама вернулась за мобильником.

— Выносить дымящийся телефон на улицу пришлось на моей тетради, на которую я его кинул. Сотовый телефон всю ее прожег, — описывает дальнейшие события Артем.

Чтобы потушить мобильник, его пришлось выкинуть в снег. К счастью, в этой истории благодаря педагогу никто не пострадал, и занятия после ЧП продолжились в обычном режиме.

К слову, не досталось от родителей и самой девочке.

— Меня мама с папой не ругали, дали мне пока старенький телефон, который был у нас дома. Так что я без проблем могу со всеми созвониться, — поделилась Лиза.

А одноклассник девочки стал настоящим героем соцсетей — эта история собрала уже в интернете сотни лайков и комментариев. Вот только сибиряки гадают: что именно могло произойти с мобильником?

На этот вопрос мы попросили ответить специалистов.

— Тут два варианта: либо у телефона была неисправна батарея, либо после падения произошло короткое замыкание, — предполагает Павел Иванов, сервисный инженер центра по ремонту сотовых телефонов. — От самой девочки в этой ситуации ничего не зависело!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Брэд Питт вошел в список самых переоцененных актеров Голливуда
Санса Старк из "Игры престолов" рассказала о финале сериала
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь