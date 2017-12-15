В Новосибирске на уроке в школе загорелся упавший телефон

…Урок ИЗО у седьмого класса в школы № 52 был третьим. Все как обычно — альбомные листы, карандаши, краски. И вдруг в тишине раздался громкий хлопок: у 13-летней Лизы (имя девочки изменено в соответствии с законодательством. — Прим. авт.) на пол упал ее сотовый телефон ZTE.

— Мне этот телефон два года назад родители подарили, я старалась очень аккуратно его носить. А тут даже не знаю, как так вышло, — признается девочка. — Я увидела, что на экране телефона появилась большая трещина. Одноклассник решил посмотреть, можно ли с ним что-то сделать.

А вот то, что происходило дальше, никто и предположить не мог: парнишка, считай, сам лишь чудом в беду не попал!

— Телефон был у меня в руках — рассматривал его после падения, — рассказывает одноклассник Артем (имя мальчика изменено). — А потом он вдруг начал дымиться, и я его кинул на парту.

Тут на помощь детям пришла учительница — она вывела школьников из класса, а сама вернулась за мобильником.

— Выносить дымящийся телефон на улицу пришлось на моей тетради, на которую я его кинул. Сотовый телефон всю ее прожег, — описывает дальнейшие события Артем.

Чтобы потушить мобильник, его пришлось выкинуть в снег. К счастью, в этой истории благодаря педагогу никто не пострадал, и занятия после ЧП продолжились в обычном режиме.

К слову, не досталось от родителей и самой девочке.

— Меня мама с папой не ругали, дали мне пока старенький телефон, который был у нас дома. Так что я без проблем могу со всеми созвониться, — поделилась Лиза.

А одноклассник девочки стал настоящим героем соцсетей — эта история собрала уже в интернете сотни лайков и комментариев. Вот только сибиряки гадают: что именно могло произойти с мобильником?

На этот вопрос мы попросили ответить специалистов.