Любители Minecraft признались в создании мощного оружия против интернета

По словам агентов Федерального бюро расследований (ФБР), студенты создали ботнет с целью подзаработать на создании, защите и нападении на сервера компьютерной онлайн-игры Minecraft. «Они разработали Mirai, чтобы просто отхватить кусок рынка Minecraft, но затем поняли, насколько мощный инструмент им удалось построить», — пояснили они.
В ФБР отметили, что молодые люди собирались устраивать DDoS-атаки на сервера конкурентов, тем самым заставляя игроков пользоваться дружественными им площадками, которые они в то же время планировали защищать.
В итоге трио организовало DDoS-компанию и использовало Mirai чтобы сокрушить своего главного конкурента — веб-хостинг OVH, который рухнул после серии атаки ботнета. «Это было рассчитанное бизнес-решение, целью которого было избавиться от конкурента», — заметил один из следователей.
Чтобы избавиться от повышенного внимания агентов ФБР Норман, Джа и Уайт опубликовали исходный код Mirai в сети, что позволило другим хакерам не только воспользоваться мощностью ботнета, но и усовершенствовать его. В итоге под DDoS-атакими рухнуло множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.
Minecraft — инди-песочница, которая пользуется огромной популярностью среди пользователей. Ежемесячно в нее играют более 55 миллионов человек, которые регулярно платят реальные деньги администрации сервиса за аренду пространства для строек или покупки специальных инструментов. По информации ФБР, владельцы серверов Minecraft зарабатывают около 100 тысяч долларов в месяц.