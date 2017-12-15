Любители Minecraft признались в создании мощного оружия против интернета

По словам агентов Федерального бюро расследований (ФБР), студенты создали ботнет с целью подзаработать на создании, защите и нападении на сервера компьютерной онлайн-игры Minecraft. «Они разработали Mirai, чтобы просто отхватить кусок рынка Minecraft, но затем поняли, насколько мощный инструмент им удалось построить», — пояснили они.

В ФБР отметили, что молодые люди собирались устраивать DDoS-атаки на сервера конкурентов, тем самым заставляя игроков пользоваться дружественными им площадками, которые они в то же время планировали защищать.

В итоге трио организовало DDoS-компанию и использовало Mirai чтобы сокрушить своего главного конкурента — веб-хостинг OVH, который рухнул после серии атаки ботнета. «Это было рассчитанное бизнес-решение, целью которого было избавиться от конкурента», — заметил один из следователей.

Чтобы избавиться от повышенного внимания агентов ФБР Норман, Джа и Уайт опубликовали исходный код Mirai в сети, что позволило другим хакерам не только воспользоваться мощностью ботнета, но и усовершенствовать его. В итоге под DDoS-атакими рухнуло множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.