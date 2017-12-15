В Ростове огласят приговор экс-главе ГИБДД

«Оглашение приговора начнется в 12.30 мск 15 декабря», — сообщил агентству представитель суда.
Ранее сообщалось, что Моргачев лишь отстранен от должности, но в середине октября сам подсудимый сообщил РИА Новости, что получил приказ об увольнении. Восстанавливаться в должности Моргачев не планирует. Прокурор во время прений сторон попросил суд приговорить Моргачева к двум годам лишения свободы условно.
По версии следствия, Моргачев в
Дело по статье «превышение должностных полномочий» возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.
Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника. Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 3 миллионов рублей.