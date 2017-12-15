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09:15 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове огласят приговор экс-главе ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону огласит приговор бывшему руководителю управления ГИБДД по Ростовской области Сергею Моргачеву по делу о превышении должностных полномочий.

«Оглашение приговора начнется в 12.30 мск 15 декабря», — сообщил агентству представитель суда.

Ранее сообщалось, что Моргачев лишь отстранен от должности, но в середине октября сам подсудимый сообщил РИА Новости, что получил приказ об увольнении. Восстанавливаться в должности Моргачев не планирует. Прокурор во время прений сторон попросил суд приговорить Моргачева к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, Моргачев в апреле-мае 2015 года дал незаконные распоряжения своим подчиненным. Следствие полагает, что глава ведомства приказал сотрудникам за их личный счет выполнить внутренние отделочные работы двух двухкомнатных гостиничных помещений здания УГИБДД. Кроме того, он дал сотрудникам задание благоустроить прилегающую к зданию ведомства территорию, что не было предусмотрено утвержденной проектно-сметной документацией, считает следствие. Как заявил во время судебного следствия гособвинитель, на незаконные работы было потрачено около 3 миллионов рублей.

Дело по статье «превышение должностных полномочий» возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.

Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника. Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 3 миллионов рублей.

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 В Ростове огласят приговор экс-главе областного ГИБДД
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