Американка 24 года присваивала пенсионные выплаты умершей матери

Как сообщил в четверг телеканал Fox News, суд постановил, что 66-летняя Эмма Картер-Александр должна вернуть государству все присвоенные средства — более $298,1 тыс.

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«Картер-Александр могла в любой момент сознаться и остановить отправление платежей своей умершей матери. Вместо этого Картер-Александр стремилась скрыть обналичивание государственных средств и таким образом занималась подлогом более 20 лет», — приводит телеканал выдержки из постановления федерального суда города Сакраменто (штат Калифорния).

Согласно материалам разбирательства, американка взяла на себя заботу и уход за своей матерью Дороти Гриффин в апреле 1991 года и вскоре получила право получать на свой адрес и обналичивать чеки с пенсией матери, отправляемые раз в месяц Службой социального обеспечения США. Картер-Александр регулярно отчитывалась о том, как Гриффин расходует эти деньги. На самом деле дочь оплачивала пенсией свои расходы, в том числе авиабилеты, номера в гостиницах, ремонт и обслуживание машины, а также покупки в магазинах.