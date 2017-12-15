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01:25 (мск), источник: ТАСС

Американка 24 года присваивала пенсионные выплаты умершей матери

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Жительница американского штата Калифорния приговорена к 13 месяцам лишения свободы за то, что более 20 лет присваивала пенсию своей матери, причем даже после ее смерти.

Как сообщил в четверг телеканал Fox News, суд постановил, что 66-летняя Эмма Картер-Александр должна вернуть государству все присвоенные средства — более $298,1 тыс.

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«Картер-Александр могла в любой момент сознаться и остановить отправление платежей своей умершей матери. Вместо этого Картер-Александр стремилась скрыть обналичивание государственных средств и таким образом занималась подлогом более 20 лет», — приводит телеканал выдержки из постановления федерального суда города Сакраменто (штат Калифорния).

Согласно материалам разбирательства, американка взяла на себя заботу и уход за своей матерью Дороти Гриффин в апреле 1991 года и вскоре получила право получать на свой адрес и обналичивать чеки с пенсией матери, отправляемые раз в месяц Службой социального обеспечения США. Картер-Александр регулярно отчитывалась о том, как Гриффин расходует эти деньги. На самом деле дочь оплачивала пенсией свои расходы, в том числе авиабилеты, номера в гостиницах, ремонт и обслуживание машины, а также покупки в магазинах.

Мать мошенницы скончалась в 1993 году. Дочь через десять лет переехала из Хьюстона (штат Техас) в Вальехо (штат Калифорния), уведомив Службу социального обеспечения о том, что теперь чеки следует отправлять по новому адресу. Каждый год Картер-Александр составляла отчет о расходовании пенсии и подписывала его вместе с предупреждением о том, что дача ложных сведений карается по закону. Таким образом дочь создавала у государственного ведомства впечатление, что ее мать жива.

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