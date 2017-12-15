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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Двухэтажный элитный коттедж сгорел в пригороде Владивостока

На пожаре работали более 20 пожарных, в результате возгорания никто не пострадал.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Двухэтажный элитный коттедж загорелся в четверг, 14 декабря, на улице Маковского во Владивостоке. Полностью потушить возгорание пожарным удалось только спустя несколько часов. В пожаре никто не погиб, и не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о том, что на улице Маковского горит двухэтажный частный дом поступило в пожарно-спасательную службу в 16.50. Прибывшие на место происшествия через 9 минут огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.

В 17.38 пожар был локализован, в 21.31 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 180 кв. метров. На пожаре были задействовано более 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Не пострадали от огня и вблизи расположенные здания.

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