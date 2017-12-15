Двухэтажный элитный коттедж сгорел в пригороде Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Двухэтажный элитный коттедж загорелся в четверг, 14 декабря, на улице Маковского во Владивостоке. Полностью потушить возгорание пожарным удалось только спустя несколько часов. В пожаре никто не погиб, и не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о том, что на улице Маковского горит двухэтажный частный дом поступило в пожарно-спасательную службу в 16.50. Прибывшие на место происшествия через 9 минут огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.