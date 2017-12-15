Двухэтажный элитный коттедж сгорел в пригороде Владивостока
На пожаре работали более 20 пожарных, в результате возгорания никто не пострадал.
На пожаре работали более 20 пожарных, в результате возгорания никто не пострадал.
Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.
Двухэтажный элитный коттедж загорелся в четверг, 14 декабря, на улице Маковского во Владивостоке. Полностью потушить возгорание пожарным удалось только спустя несколько часов. В пожаре никто не погиб, и не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в
Сообщение о том, что на улице Маковского горит двухэтажный частный дом поступило в
В 17.38 пожар был локализован, в 21.31 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 180 кв. метров. На пожаре были задействовано более 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Не пострадали от огня и вблизи расположенные здания.