Нападавшей на бизнесменов банде из Хабаровского края вынесли приговор

Хабаровский краевой суд вынес приговор организатору и четверым участникам банды, которые нападали на предпринимателей в Комсомольском и Нанайском районах. Мужчин признали виновными в разбое и вымогательстве, благодаря которым они зарабатывали миллионы рублей.

Суд установил, что в 2015 году 29-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал из своих знакомых устойчивую вооружённую группу для разбойных нападений, вымогательств и других преступлений против местных бизнесменов. В ноябре 2015 года банда неподалёку от села Боктор Комсомольского района напала на предпринимателя, который заготавливал кедровый орех. Угрожая ему охотничьим ружьём, мужчины похитили девять мешков с орехом.

В этот же день злоумышленники приехали к знакомой бизнесмена и обманным путем стащили имущество бизнесмена, которое хранилось у неё. Фигуранты солгали, что действуют якобы по поручению владельца. В результате они причинили предпринимателю ущерб на общую сумму около 90 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники вымогали у предпринимателя свыше 120 тысяч рублей, угрожая физической расправой и прекращением его бизнеса.

В ноябре 2015 года организатор и участники банды несколько раз приезжали на территорию приёмного пункта ООО «Колхоз Русановский» в селе Нижняя Манома Нанайского района. Угрожая работникам охотничьи ружьём, банда похитила свыше 3,3 тонны кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Ущерб организации составил свыше 1,4 миллиона рублей. Также фигуранты вымогали у работников колхоза 300 тысяч — по 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и шишек, а в случае отказа угрожали применить насилие.