Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
03:34 (мск), источник: Восток Медиа

Нападавшей на бизнесменов банде из Хабаровского края вынесли приговор

Всех участников отправили в колонию строгого режима.

Хабаровский краевой суд вынес приговор организатору и четверым участникам банды, которые нападали на предпринимателей в Комсомольском и Нанайском районах. Мужчин признали виновными в разбое и вымогательстве, благодаря которым они зарабатывали миллионы рублей.

Суд установил, что в 2015 году 29-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал из своих знакомых устойчивую вооружённую группу для разбойных нападений, вымогательств и других преступлений против местных бизнесменов. В ноябре 2015 года банда неподалёку от села Боктор Комсомольского района напала на предпринимателя, который заготавливал кедровый орех. Угрожая ему охотничьим ружьём, мужчины похитили девять мешков с орехом.

В этот же день злоумышленники приехали к знакомой бизнесмена и обманным путем стащили имущество бизнесмена, которое хранилось у неё. Фигуранты солгали, что действуют якобы по поручению владельца. В результате они причинили предпринимателю ущерб на общую сумму около 90 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники вымогали у предпринимателя свыше 120 тысяч рублей, угрожая физической расправой и прекращением его бизнеса.

В ноябре 2015 года организатор и участники банды несколько раз приезжали на территорию приёмного пункта ООО «Колхоз Русановский» в селе Нижняя Манома Нанайского района. Угрожая работникам охотничьи ружьём, банда похитила свыше 3,3 тонны кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Ущерб организации составил свыше 1,4 миллиона рублей. Также фигуранты вымогали у работников колхоза 300 тысяч — по 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и шишек, а в случае отказа угрожали применить насилие.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, суд приговорил лидера банды к 15 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. После отбывания срока ему назначили ещё два года ограничения свободы. Участников осудили на сроки от 10 до 13 лет лишения свободы. Всех отправят в исправительные колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские власти ответили Мильвиту и Путину
Отдыхаем хорошо: на какие деньги празднуют Новый год в Хабаровском крае
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
МИД: Канада и США ищут предлог для поставок на Украину оружия
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь