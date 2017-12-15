Нападавшей на бизнесменов банде из Хабаровского края вынесли приговор
Всех участников отправили в колонию строгого режима.
Всех участников отправили в колонию строгого режима.
Хабаровский краевой суд вынес приговор организатору и четверым участникам банды, которые нападали на предпринимателей в Комсомольском и Нанайском районах. Мужчин признали виновными в разбое и вымогательстве, благодаря которым они зарабатывали миллионы рублей.
В этот же день злоумышленники приехали к знакомой бизнесмена и обманным путем стащили имущество бизнесмена, которое хранилось у неё. Фигуранты солгали, что действуют якобы по поручению владельца. В результате они причинили предпринимателю ущерб на общую сумму около 90 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники вымогали у предпринимателя свыше 120 тысяч рублей, угрожая физической расправой и прекращением его бизнеса.
В ноябре 2015 года организатор и участники банды несколько раз приезжали на территорию приёмного пункта ООО «Колхоз Русановский» в селе Нижняя Манома Нанайского района. Угрожая работникам охотничьи ружьём, банда похитила свыше 3,3 тонны кедрового ореха и 14 мешков кедровых шишек. Ущерб организации составил свыше 1,4 миллиона рублей. Также фигуранты вымогали у работников колхоза 300 тысяч — по 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и шишек, а в случае отказа угрожали применить насилие.
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