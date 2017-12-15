Героиновая «баронесса» обезврежена в Приморье

В месте проживания женщины из Средней Азии обнаружены и изъяты электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотика, а также героин, общий вес которого превысил 60 граммов. По словам оперативных сотрудников, если бы такое количество героина попало в розничный сбыт, его могло бы хватить на 250 разовых инъекций.