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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Героиновая «баронесса» обезврежена в Приморье

В Находке вынесен приговор уроженке Средней Азии, обвиняемой в сбыте наркотиков опийной группы, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

В месте проживания женщины из Средней Азии обнаружены и изъяты электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотика, а также героин, общий вес которого превысил 60 граммов. По словам оперативных сотрудников, если бы такое количество героина попало в розничный сбыт, его могло бы хватить на 250 разовых инъекций.

Подсудимой назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Отметим, в этом году полицейскими Приморья выявлены более 230 преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотического средства героин.

Михаил Грач.

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