Героиновая «баронесса» обезврежена в Приморье
В Находке вынесен приговор уроженке Средней Азии, обвиняемой в сбыте наркотиков опийной группы, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
В Находке вынесен приговор уроженке Средней Азии, обвиняемой в сбыте наркотиков опийной группы, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
В месте проживания женщины из Средней Азии обнаружены и изъяты электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотика, а также героин, общий вес которого превысил 60 граммов. По словам оперативных сотрудников, если бы такое количество героина попало в розничный сбыт, его могло бы хватить на 250 разовых инъекций.
Подсудимой назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.
Отметим, в этом году полицейскими Приморья выявлены более 230 преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотического средства героин.
Михаил Грач.