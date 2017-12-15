В Нидерландах задержали подозреваемого в нападениях с ножом

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё несколько ранены в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов. По информации газеты Algemeen Dagblad, раненые обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.