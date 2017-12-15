В Нидерландах задержали подозреваемого в нападениях с ножом
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападениях с ножом в Маастрихте, жертвами которых стали два человека.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападениях с ножом в Маастрихте, жертвами которых стали два человека.
«В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан», — написала местная полиция в микроблоге Twitter.
Как отметили правоохранители, «нет оснований полагать, что инциденты в Маахстрихте связаны с терроризмом».
Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё несколько ранены в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на