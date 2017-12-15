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03:07 (мск), источник: РИА Новости

В Нидерландах задержали подозреваемого в нападениях с ножом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападениях с ножом в Маастрихте, жертвами которых стали два человека.

«В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан», — написала местная полиция в микроблоге Twitter.

Как отметили правоохранители, «нет оснований полагать, что инциденты в Маахстрихте связаны с терроризмом».

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё несколько ранены в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов. По информации газеты Algemeen Dagblad, раненые обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Полиция пока не может подтвердить, что два инцидента связаны между собой.

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