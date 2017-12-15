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04:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Водитель внедорожника въехал в стоящих на перекрестке пешеходов в центре Хабаровска

В результате ДТП травмы получили две женщины.

Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.

В Хабаровске водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов, стоящих на перекрестке. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две женщины, обе госпитализированы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Накануне, в 15.25 в Хабаровске 29-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail» по ул. Калинина со стороны ул. Уссурийский бульвар в сторону пер. Конечный, в районе дома 15 ул. Ленина, проехал регулируемый перекресток ул. Калинина — ул. Ленина на запрещающий красный сигнал светофора, при этом не уступил дорогу автомобилю «Toyota Land Cruiser Prado». В результате чего автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экспресс-тест на алкогольное опьянение дал отрицательный результат у обоих водителей. На момент ДТП водители автомобилей трезвы, автомобили застрахованы по ОСАГО.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 2 женщины 46 и 76 лет. Госпитализированы в лечебное учреждение.

На водителя автомобиля «Nissan X-Trail» составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий красный сигнал светофора», по ч. 2. ст. 12.27 КоПА РФ Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Также в отношении водителя автомобиля «Nissan X-Trail» вынесено определение по ст. 12.24 КоАП РФ о возбуждении дела об административном правонарушении «Нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда потерпевшего». По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

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