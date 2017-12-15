Водитель внедорожника въехал в стоящих на перекрестке пешеходов в центре Хабаровска

Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.

В Хабаровске водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов, стоящих на перекрестке. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две женщины, обе госпитализированы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Накануне, в 15.25 в Хабаровске 29-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail» по ул. Калинина со стороны ул. Уссурийский бульвар в сторону пер. Конечный, в районе дома 15 ул. Ленина, проехал регулируемый перекресток ул. Калинина — ул. Ленина на запрещающий красный сигнал светофора, при этом не уступил дорогу автомобилю «Toyota Land Cruiser Prado». В результате чего автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcrW-2OnrNE/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcrW-2OnrNE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Сегодня около 16:00 на улице Ленина в Хабаровске внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо» вылетел на тротуар и сбил двух женщин, которые стояли у светофора. ?Авария произошла недалеко от здания Дальневосточного УГМС. «Прадо» двигался в сторону площади Славы. На тротуар иномарка выехала во время аварийного торможения: водитель заявил, что уходил от столкновения с машиной, которая ехала по улице Калинина. ?Одна из пострадавших – 87-летняя пенсионерка – оказалась под внедорожником. Чтобы вытащить ее, «Ленд Крузер» приподняли с помощью домкрата. Обеих женщин доставили в больницу. ?Источник: Губерния ______ ⚠️Стали очевидцами происшествия? ✅Присылайте нам ?? ?9️⃣1️⃣4️⃣-1️⃣6️⃣4️⃣-0️⃣2️⃣-0️⃣2️⃣ ?Прямая ссылка в шапке профиля ?Читайте нас в телеграмм ✈️t.me/criminal_khv ___ ?Криминальный|Хабаровск? _____________________ #news#новостихабаровска#хабаровскийкрай#дальнийвосток#происшествия#двстолица#новости#Khabarovsk#Хабаровск#khv_people#Khv_photo#khv_sport#khvphoto#newskhv#instakhv#khv#khv_insta#khv27region#prokhv#хабара#новостидв#27region#27регион#авария#дтп#дпс#травма#пешеход</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ?Криминальный|Хабаровск?</a> (@criminal_khv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-14T09:23:27+00:00">Дек 14 2017 в 1:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Экспресс-тест на алкогольное опьянение дал отрицательный результат у обоих водителей. На момент ДТП водители автомобилей трезвы, автомобили застрахованы по ОСАГО.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 2 женщины 46 и 76 лет. Госпитализированы в лечебное учреждение.