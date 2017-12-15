Водитель внедорожника въехал в стоящих на перекрестке пешеходов в центре Хабаровска
В результате ДТП травмы получили две женщины.
В результате ДТП травмы получили две женщины.
Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.
В Хабаровске водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов, стоящих на перекрестке. В результате
Накануне, в 15.25 в Хабаровске 29-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail» по ул. Калинина со стороны ул. Уссурийский бульвар в сторону пер. Конечный, в районе дома 15 ул. Ленина, проехал регулируемый перекресток ул. Калинина — ул. Ленина на запрещающий красный сигнал светофора, при этом не уступил дорогу автомобилю «Toyota Land Cruiser Prado». В результате чего автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре.
В результате
На водителя автомобиля «Nissan X-Trail» составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий красный сигнал светофора», по ч. 2. ст. 12.27 КоПА РФ Оставление водителем в нарушение ПДД места