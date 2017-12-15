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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчина погиб после падения с высоты 20-го этажа

Инцидент произошел в левобережье города.

В Новосибирске минувшей ночью, 14 декабря, с высоты 20-го этажа строящегося дома выпал мужчина. Полученные травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте. Инцидент произошел в Ленинском районе города в новостройке на улице 2-я Чулымская.

— Предположительно выпал молодой человек с 20-го этажа, — подтвердил информацию местным СМИ старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По словам работника ведомства, у упавшего с собой не было документов — его личность ещё устанавливают.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, а также личность погибшего. Очевидцы трагедии в соцсети предполагают, что вниз сорвался строитель или работник клининговой компании. В обсуждениях читатели выдвигают разные предположения по поводу установления личности погибшего.

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