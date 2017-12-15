В Новосибирске мужчина погиб после падения с высоты 20-го этажа
Инцидент произошел в левобережье города.
Инцидент произошел в левобережье города.
В Новосибирске минувшей ночью, 14 декабря, с высоты 20-го этажа строящегося дома выпал мужчина. Полученные травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте. Инцидент произошел в Ленинском районе города в новостройке на улице 2-я Чулымская.
— Предположительно выпал молодой человек с 20-го этажа, — подтвердил информацию местным СМИ старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По словам работника ведомства, у упавшего с собой не было документов — его личность ещё устанавливают.
На месте работает